السعودية: ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان منذ 2015

أعلن السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، اليوم الثلاثاء، أن السلطات السعودية ضبطت 700 مليون من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان منذ عام 2015.

وقال بخاري للصحفيين بعد لقائه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي: "تجاوز إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من قبل مهربي المخدرات التي، للأسف الشديد، كان مصدرها الجمهورية اللبنانية أو تمر عبرها، 700 مليون حبة مخدر ومئات الكيلوجرامات من الحشيش المخدر خلال الثمان سنوات الماضية أي منذ 2015"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكثفت السلطات اللبنانية جهودها لإحباط عمليات التهريب خصوصاً بعد انتقادات من دول خليجية على رأسها السعودية، التي تُشكل وجهة أساسية لحبوب الكبتاجون المخدرة.

وأضاف بخاري: "لمسنا أن هناك عمليات نوعية انعكست بإجراءات دقيقة ومميزة في مجال مكافحة المخدرات"، مشيراً إلى أن جهود السعودية "في مجال مكافحة آفة المخدرات تكشف حقيقة عن حجم التحدي الذي تواجهه".

وعلقت السعودية في أبريل 2021 استيراد الفواكه والخضار من لبنان أو السماح بمرورها على أراضيها بعد ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاجون مُخبأة ضمن شحنة رمان.

وتُعد سوريا المصدر الأبرز لحبوب الكبتاجون، وشهدت صناعتها ازدهاراً في لبنان خلال السنوات الماضية، وخصوصاً في منطقة البقاع قرب الحدود السورية، وتعتبر لبنان أيضاً ممراً أساسياً لعمليات التهريب من سوريا.

وشهدت العلاقات بين لبنان والسعودية توتراً خلال الفترة الماضية، وبعد قطيعة استمرت لأشهر عدة على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول حرب اليمن والتي اعتبرت مسيئة للرياض، استأنفت السعودية في أبريل الماضي علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان.

وأعلنت وزارة الداخلية اللبنانية الأسبوع الماضي أنها أمرت بإجراء تحقيق في تسجيل صوتي تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي لشخص سعودي يهدد بمهاجمة سفارة بلاده في بيروت.

ودعا بخاري الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى "استكمال الاجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات إرهابية، وضبطه وتسليمه للسلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية كونه مطلوباً أمنياً لديها".