الصين تجدد تحذيراتها لمواجهة الإعصار ساولا

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين، اليوم، تحذيراته وأصدر إنذارا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار ساولا، حيث من المتوقع أن يجلب رياحا قوية وأمطارا غزيرة إلى المناطق الساحلية بشرقي البلاد وجنوبيها.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المرصد الوطني للأرصاد الجوية قوله، إن الإعصار "ساولا" سيتحرك في اتجاه الشمال الغربي بسرعة 10 كيلومترات في الساعة، ومن المتوقع أن يتحرك إلى المياه الشمالية الشرقية لبحر الصين الجنوبي مساء اليوم أو في وقت مبكر من صباح غد الخميس.

وتنبأ المركز بأن يهبط الإعصار في مكان ما على الساحل في المنطقة الممتدة من جنوبي فوجيان إلى شرقي قوانغدونغ خلال نهار يوم الجمعة القادم.

وستضرب رياح قوية قناة باشي ومضيق تايوان وساحل فوجيان صباح اليوم، وستستمر إلى غد الخميس بسبب الإعصار.

ومن المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على أجزاء من جزيرة تايوان، وستشهد بعض مناطقها عواصف مطيرة، وفقا للمركز.

وحثت السلطات الصينية على اتخاذ الاحتياطات لحالات الطوارئ المحتملة الناجمة عن الإعصار والبقاء في حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال وقوع سيول جبلية وكوارث جيولوجية.