القارئ أحمد نعينع: استخدام الآلات الموسيقية في القرآن مرفوض وحرام شرعا

حذر القارئ الشيح أحمد نعينع، من العبث بتلاوة القرآن الكريم، وذلك على خلفية مقطع الفيديو المتداول عبر الإنترنت لملحن يقرأ آيات القرآن الكريم على أنغام موسيقى آلة العود، قائلا: «هذا عبث بكتاب الله.. لا يجوز استخدام الآلات الموسيقية مرفوض وحرام شرعا».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر شاشة «المحور»، إنه لم يصادف على مدار تاريخه مشاهدة تعلم تلاوة القرآن باستخدام آلة موسيقية، معقبا: « القرآن الكريم يقرأ بأحكامه السليمة وبصوت جميل فقط، لأن دخول الغناء يخرجه من سياق ضبط الأحكام، كما أنه نفسه يحتوي على موسيقى داخلية».

وأكد أن الصوت الجميل المتدبر للكلمات يستطيع أن يصل إلى القلوب مباشرة دون الحاجة إلى أدوات مساعدة، مستنكرا الواقعة الأخيرة في قوله: «إحنا هنقلبها مغنى، يصل إزاي القرآن بالغناء»، مؤكدا أن التغني في التلاوة تخرج من دائرة القرآن.

وتابع: «كل حرف من القرآن موكل به ملك، فإذا قرئ كما أنزله الله على قلب النبي؛ تنزلت الملائكة على كل حرف ويغشى المكان الرحمة والسكينة، والعكس إذا قرئ بعبث تنزلت الشياطين، ولم يعد قرآن على رأي الشيخ الذي تعلمت منه عندما كان يلاحظ أحدا يعبث في القراءة؛ كان يقول له: (والله ما هو بقرآن)».

من جانبه أعلن الفنان مصطفى كامل، عن رفضه المساس بالثوابت الدينية والمجتمعية، قائلا: «الدين منطقة غير صالحة للهزار، من اليوم النقابة سوف تتخذ إجراءاتها القانونية كاملة، برفع دعوى قضائية عاجلة بمجلس الدولة؛ لوقف تلك المهزلة قبل أن تنمو».

وتابع: «ربنا قادر على حفظ القرآن من العابثين، والله وحده هو المنتقم الجبار، لكن أنا عايز أعرف إحنا رايحين على فين بالمجتمع، عايزين نعلم الناس ونجرؤ الشباب على إيه!»، موضحا أن تلاوة القران موهبة فطرية ربانية تثقل بعلم التجويد القرآني وليس باستخدام الآلات الموسيقية.

واستنكر نقيب الموسيقيين تجاوز الملحن صاحب الواقعة الأخلاقيات الدينية والمجتمعية، قائلا: «التلاوة شيء لا يعلم، أنت عاير تعملنا إيه ! بكرا نلاقي ناس واقفة تطبل على الطبلة، عيب ولا يصح، والنقابة لن تقبل بهذا الوضع».