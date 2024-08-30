سول تصدر نسخة إنجليزية من تقريرها عن أوضاع كوريا الشمالية الاقتصادية والاجتماعية

قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنها نشرت النسخة الإنجليزية من تقريرها عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كوريا الشمالية في محاولة لمساعدة المجتمع الدولي على فهم التغيرات في المجتمع الكوري الشمالي بشكل أفضل.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الوزارة كانت قد أصدرت في فبراير الماضي تقريرا من 280 صفحة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كوريا الشمالية لأول مرة. ويستند التقرير إلى مقابلات متعمقة مع 6351 منشقا كوريا شماليا أجريت بين عامي 2013 و2022.

وأظهر التقرير أن المزيد من الكوريين الشماليين أعربوا عن شكوكهم حول شرعية وراثة عائلة كيم جونج-أون للسلطة. كما عرض تغيرات مختلفة طرأت على المجتمع الكوري الشمالي، بما في ذلك انهيار نظام الحصص الغذائية وزيادة تجارب الوصول إلى المعلومات الخارجية.

وقالت الوزارة:"مع نشر النسخة الإنجليزية، نأمل أن يتمكن المجتمع الدولي من فهم النظام الكوري الشمالي والواقع الذي يعيشه الكوريون الشماليون، لبذل الجهود المشتركة من أجل تحسين الوضع".

وأوضحت الوزراة أنه سيجري توزيع النسخة المطبوعة من التقرير باللغة الإنجليزية على البعثات الدبلوماسية الأجنبية في كوريا الجنوبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والخبراء ذوي الصلة.