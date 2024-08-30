انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد المعهد الديني بفوه

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمسجد المعهد الديني بفوه، حول موضوع "أفتان أنت يا معاذ"، بحضور ومشاركة الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات بالأوقاف.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها، ومواكبة الجمهورية الجديدة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وتضمنت القافلة بعض الأنشطة الدعوية المهمة، منها عقد لقاء الجمعة للأطفال وتكريم المتميزين في البرنامج الصيفي للطفل، وعقد مقرأة القرآن الكريم للأئمة، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور، وعقد محاضرة عن دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية السليمة، وعقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.