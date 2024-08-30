أكسيوس: الصدام بين نتنياهو وجالانت يعقد جهود الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن الصدام بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت قد يجعل جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب أكثر تعقيدًا.

وقال "أكسيوس" إن جالانت طالب خلال الاجتماع الوزاري المصغر بضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بأسرع وقت ممكن.

وأضاف "جالانت أكد أن عدم التوصل لاتفاق في غزة سيترك الجيش غارقا في القطاع ويفاقم التوترات في الشرق الأوسط ما يؤدي لحرب إقليمية شاملة".

وأشار إلى أن جالانت أكد لمجلس الوزراء أن الموافقة على تواجد القوات بمحور فيلادلفيا سيمنح زعيم حماس يحيى السنوار نفوذا في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وأوضح جالانت لمجلس الوزراء أن "عليهم الاختيار بين البقاء في فيلادلفيا وإطلاق سراح المحتجزين".

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن جالانت لا ينوي الاستقالة من منصبه في الوقت الحالي، لكن نتنياهو قد يفكر في إقالته.



وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت، اليوم الجمعة، بأن جالانت قد سخر خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" بشأن محور فيلادلفيا، من أن نتنياهو يمكنه اتخاذ القرارات وقتل كل المحتجزين.

وأوضحت القناة أن الجلسة التي عقدت بشأن محور فيلادلفيا وتقرر بعدها بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في المحور قد شهدت خلافا كبيرا بين جالانت ونتنياهو، فقد فيها وزير الدفاع أعصابه، رافضا بقاء قواته العسكرية في المحور، خلافا لقرار الكابينيت بالبقاء بتصويت 8 مقابل امتناع إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي عن التصويت.

وأوضح جالانت خلال الجلسة التي وصفت بـ" العاصفة" أن الأولوية لإعادة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وأنه يمكن للجيش العودة مرة أخرى إلى محور فيلادلفيا دون البقاء فيه خلال الفترة الراهنة.

وكانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، قد أكدت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه لا يمضي يوم إلا ويعمل فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل فعلي لتشكيل خطر على عودة ذويهم.

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، عن هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" أن نتنياهو يشكل خطرا على ذويهم، مؤكدين أن "التصديق على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا يثبت أن نتنياهو لا يضيع فرصة لإفشال صفقة تبادل"، على حد قولهم.

وأوضحت العائلات في بيان لهم أنه يمكن الانسحاب من محور فيلادلفيا لفترة زمنية معينة تسمح بعودة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، موضحين أن الوقت يمر دون تحقيق أي نتائج تذكر بشأن ذويهم.