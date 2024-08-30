ضربات أمنية لمواجهة القائمين بأعمال السرقات في القاهرة

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واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط التشكيلات العصابية والقائمين بأعمال السرقات.

وتمكن الأمن من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات وتقطيعها وإعادة بيعها بالقاهرة.

وتبين أن التشكيل العصابي مكون من 4 عناصر إجرامية لثلاثة منهم معلومات جنائية، وتم ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش وسيارة مستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة والأدوات المستخدمة في تقطيع السيارات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعتى سرقة سيارتين على النحو المشار إليه، وتقطيعهم السيارتين والتصرف في أجزائهما بالبيع لعميليهما سيئا النية لهما معلومات جنائية، تم ضبطهما وبحوزتهما أجزاء من السيارتين.

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الشرابية لمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في السرقات، وبحوزته جهاز ميكرويف و5 هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

وتم ضبط عاطل له معلومات جنائية، لارتكابه واقعة سرقة 4 هواتف محمولة من إحدى الوحدات السكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله سئ النية تم ضبطه.

وفي منطقة الشروق نجحت الأمن من ضبط تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة دراجة نارية مجهولة المصدر، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وارتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية آخرى والتصرف فيها بالبيع لعميلهما سيئ النية تم ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة، وتولت النيابة العامة العامة التحقيقات.