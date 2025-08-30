سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، 66 فلسطينيا -بينهم 20 من منتظري المساعدات-، في هجمات على أنحاء متفرقة بقطاع غزة منذ فجر الجمعة، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ نحو 23 شهرا.

ووفق مصادر طبية وشهود عيان للأناضول، استهدفت الهجمات الإسرائيلية على غزة الجمعة، منازل وخيام نازحين ومواطنين إضافة إلى نقاط انتظار المساعدات.

وفي أحدث الهجمات، استشهد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

وفجّر الجيش الإسرائيلي روبوتا مفخخا في منطقة الزرقاء شمال شرقي مدينة غزة، فيما شن غارات على حيي الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقبل ذلك، استشهد 61 فلسطينيا وأصيب آخرون بهجمات متفرقة على القطاع.

- شمال غزة

في شمال غزة، استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حي الزيتون بمدينة غزة، و3 آخرون في قصف استهدف منزلا في بلدة جباليا النزلة بمحافظة الشمال.

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على منزل مأهول لعائلة النمر في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

واستشهد فلسطينيان أحدهما طفل برصاص إسرائيلي في مخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة، وفي محيط مسجد الشافعي بحي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

فيما استشهد فلسطيني وأصيب 4 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مستودع النادي الأهلي في منطقة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، وأصيب عدد آخر بقصف استهدف شقة في عمارة أبو رحمة، قرب حمام السمرة (شرق).

واستشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، فيما شن الجيش الإسرائيلي غارات على محيط منطقة بركة حي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة الزرقاء شمال شرقي مدينة غزة ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

وفي محافظة الشمال، استشهد 4 فلسطينيين في غارة جوية استهدفت خيمة تؤوي نازحين بمنطقة السودانية شمال غربي بلدة بيت لاهيا.

واستشهد 9 فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص إسرائيلي في منطقة "زيكيم" شمال غربي قطاع غزة.

وخلال ساعات الليل، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف عنيفة بواسطة روبوتات متفجرة في حيي الزيتون والصبرة جنوبي غزة، إضافة إلى حي الصفطاوي ومنطقة النزلة شمالي القطاع، تزامنا مع قصف مدفعي مكثف.

- وسط القطاع

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح، و3 آخرون في قصف استهدف أرضا لعائلة أبو سلطان شرقي المدينة.

وفي مخيم البريج، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف استهدف منزل عائلة القريناوي في بلوك 7، وثالث في قصف استهدف تجمعا للمواطنين في منطقة بلوك 6.

كما استشهد 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال انتظارهم المساعدات في محيط "محور نتساريم" وسط القطاع، وواحد في محيط منطقة "كيسوفيم" شرقي بلدة دير البلح.

- جنوب غزة

وفي جنوب القطاع، استشهدت طفلة فلسطينية برصاص إسرائيلي استهدف خيام نازحين غربي مدينة خان يونس، فيما استشهد 5 آخرون بينهم سيدة في قصف استهدف خيمتي نزوح غربي المدينة.

واستشهد 3 فلسطينيين بهجمات إسرائيلية على مدينة خان يونس، من ضمنهم طفلة برصاص إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي (غرب)، واثنان في قصف استهدف تجمعا مدنيا وسط المدينة.

فيما استشهد 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز لتوزيع المساعدات في مدينة رفح جنوبي القطاع.