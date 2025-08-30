سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الميرنجي استعدادًا لمواجهة ريال مايوركا، في ثالث جولات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

شهدت القائمة غياب عدد من العناصر الأساسية، أبرزهم: جود بيلينجهام وإندريك وإدواردو كامافينجا وفيرلاند ميندي.

قائمة ريال مدريد أمام مايوركا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – لونين – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – ألابا – ترينت أرنولد – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فيران جارسيا – روديجير – هويسن.

خط الوسط: فالفيردي – تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – تياجو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – جونزالو جارسيا – براهيم دياز – فرانكو ماستانتونو.