 ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد.. غيابات بالجملة قبل مواجهة مايوركا - بوابة الشروق
السبت 30 أغسطس 2025 1:18 ص القاهرة
ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد.. غيابات بالجملة قبل مواجهة مايوركا

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 30 أغسطس 2025 - 12:07 ص | آخر تحديث: السبت 30 أغسطس 2025 - 12:07 ص

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الميرنجي استعدادًا لمواجهة ريال مايوركا، في ثالث جولات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

شهدت القائمة غياب عدد من العناصر الأساسية، أبرزهم: جود بيلينجهام وإندريك وإدواردو كامافينجا وفيرلاند ميندي.

قائمة ريال مدريد أمام مايوركا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – لونين – سيرجيو ميستري.
خط الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – ألابا – ترينت أرنولد – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فيران جارسيا – روديجير – هويسن.
خط الوسط: فالفيردي – تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – تياجو.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – جونزالو جارسيا – براهيم دياز – فرانكو ماستانتونو.


