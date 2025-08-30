بروكسل تدعو واشنطن لمراجعة قرار منع مسئولين فلسطينيين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، السبت، إن وزراء خارجية الاتحاد حثوا الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها عدم السماح لمسؤولين فلسطينيين بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضافت كالاس، في تصريح لها عقب اجتماع للوزراء في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، أنها طلبت من حكومات الاتحاد الأوروبي تقديم مقترحات الأسبوع المقبل لحزمة عقوبات أخرى على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وفي وقت سابق الجمعة، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إنه تم سحب تأشيرات الرئيس الفلسطيني محمود عباس و80 مسؤولاً في السلطة الفلسطينية من قِبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وذلك قبيل الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.