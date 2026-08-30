تعليم بورسعيد يكرم 24 خريجا من مدارس التربية الخاصة

شهد إيهاب عبدالمقصود مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، حفل تخرج وتكريم 24 من طلاب مدارس التربية الخاصة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للمكفوفين، ودبلوم التعليم الفني بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية ببورسعيد وبورفؤاد.

جاء ذلك بحضور عبير حسني مدير إدارة التربية الخاصة، وقيادات التربية الخاصة بالمحافظة، وأولياء أمور الطلاب، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالمدينة الشبابية.

وجاءت الاحتفالية، في أجواء مفعمة بالفخر والسعادة، احتفاءً بما حققه الطلاب من نجاح وتميز، وتقديرًا لجهودهم خلال رحلتهم التعليمية، حيث عكست المناسبة اهتمام مديرية التربية والتعليم ببورسعيد بطلاب التربية الخاصة، وحرصها على دعمهم وتمكينهم وتهيئة البيئة التعليمية التي تساعدهم على مواصلة مسيرتهم نحو تحقيق المزيد من النجاح والاندماج الفاعل في المجتمع.

واستهلت فعاليات الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تواصلت فقرات الاحتفالية بمجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية والدينية، قدمها طلاب التربية الخاصة بصورة فردية وجماعية، أظهرت ما يتمتعون به من مواهب وقدرات فنية متميزة، ونالت الفقرات إعجاب الحضور.

وكرم إيهاب عبدالمقصود نائبا عن مدير المديرية، الطلاب الخريجين، تقديرًا لما بذلوه من جهد وما حققوه من نجاح.

وأوضح أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لإرادتهم وقدرتهم على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص للنجاح والتميز، وأن أبناء التربية الخاصة يمثلون نموذجًا مشرفًا للإصرار والعزيمة، وقادرون على تحقيق طموحاتهم والمشاركة بفاعلية في بناء مستقبل وطنهم.

كما شهد الحفل، تكريم عدد من المشاركين والقائمين على العملية التعليمية بمدارس التربية الخاصة، تقديرًا لدورهم في دعم الطلاب ورعايتهم، وما يبذلونه من جهود تربوية وتعليمية تسهم في اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم.

وأكد المشاركون، أن النجاح الذي يحتفي به الجميع اليوم هو ثمرة تعاون وتكامل بين الطلاب وأسرهم والمعلمين وإدارة التربية الخاصة.