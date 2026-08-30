جامعة بني سويف تعلن الجدول الزمني ومقرات الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2026/2027

أعلنت جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، عن الخطة الزمنية ومقرات إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعي 2026–2027، والتي تنفذها الإدارة الطبية بالجامعة لضمان سلامة الطلاب وجاهزيتهم الصحية قبل بدء الدراسة.

وحددت الجامعة 3 مقرات رئيسية لاستقبال الطلاب وإجراء الفحوصات الطبية بحسب التوزيع الجغرافي للمجمعات الجامعية:

وهي كلية الحقوق: مخصصة لكليات مجمع غرب النيل، وكلية التربية مخصصة لكليات مجمع الـ330 فداناً، وكلية الدراسات المتقدمةزمخصصة لكليات مجمع التعليم الصناعي.

على أن تبدأ فحوصات الكشف الطبي من يوم الأحد 6 سبتمبر وتستمر وفق الجدول الزمني التالي: كليات والتمريض/المعاهد المشمولة ، ومن 6 إلى 10 سبتمب، "الطب البشري، الصيدلة، الطب البيطري، طب الأسنان، الحاسبات والمعلومات، العلاج الطبيعي، الهندسة"، و13 إلى 17 سبتمبر "الإعلام، علوم الأرض، السياسة والاقتصاد، الألسن، علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن 20 إلى 24 سبتمبر "الخدمة الاجتماعية، السياحة والفنادق، التجارة، الفنون التطبيقية، التربية، التمريض"، ومن 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر "الآداب، التربية للطفولة المبكرة، تكنولوجيا العلوم الصحية، الزراعة"، ومن 4 إلى 8 أكتوبر "الحقوق، تكنولوجيا التعليم، المعهد الفني للتمريض".

وأكد رئيس الجامعة ضرورة التزام الطلاب التام بالمواعيد المحددة لكل كلية وعدم التخلف عنها، مشيراً إلى أن اجتياز الكشف الطبي يُعد شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات القيد والتسجيل النهائي بالكليات.

كما لفت إلى أن شروط وإجراءات التقدم للكشف الطبي: إحضار بطاقة الرقم القومي أو أصل إثبات الشخصية، وتقديم عدد من الصور الشخصية الحديثة، وإحضار استمارة الكشف الطبي المعتمدة من الكلية التي تم قبول الطالب بها.