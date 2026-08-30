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حسام عبد المجيد يشارك في تعادل لودوجوريتس أمام سبارتاك فارنا

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 30 أغسطس 2026 - 9:43 م | آخر تحديث: الأحد 30 أغسطس 2026 - 9:43 م

شارك حسام عبد المجيد، مدافع المنتخب الوطني ونادي لودوجوريتس البلغاري، لأول مرة كأساسي خلال مباراة فريقه أمام سبارتاك فارنا في الدوري البلغاري.

وتعادل لودوجوريتس مع سبارتاك فارنا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري البلغاري.

تقدم فريق سبارتاك فارنا في الدقيقة 65، عن طريق صامويل مايور، ثم أدرك سيمون شيشكوف التعادل لفريق لودوجوريتس في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة المشاركة الثانية لحسام عبد المجيد مع فريقه الجديد، منذ الانتقال له خلال الانتقالات الصيفية الحالية، والمشاركة الأساسية الأولى، بعدما شارك لمدة 6 دقائق فقط في المباراة الماضية أمام سلافيا سوفيا.

وبتعادله في مباراة اليوم، وصل لودوجوريتس للنقطة الـ 17 في وصافة جدول الترتيب، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن ليفسكي سوفيا المتصدر، والذي تتبقى له مباراة، كما رفع سبارتاك فارنا رصيده للنقطة الثامنة في المركز السادس.


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