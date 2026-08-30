تايوان ترصد 13 سفينة و3 طائرات عسكرية تابعة للصين حول أراضيها

رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان ثماني سفن حربية وخمس سفن رسمية وثلاث طائرات عسكرية تابعة للصين حول تايوان تايوان، بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وعبرت جميع الطائرات الثلاث خط الوسط ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والشرقية من البلاد.وردا عن ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي الصيني، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

ورصدت تايوان، حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 167 مرة وسفنا 377 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن الحربية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويحدد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة.