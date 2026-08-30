تقديم موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري بسبب دوري أبطال أفريقيا

أجرت رابطة الأندية المحترفة تعديلًا على موعد مباراة بيراميدز والجونة، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري، وذلك بعد التغييرات الخاصة بارتباط الفريق السماوي بمشواره القاري.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من إدارة المسابقات برابطة الأندية يفيد بتغيير موعد مواجهة الجونة، عقب إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وحدد «كاف» يوم 6 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة مباراة الذهاب بين بيراميدز وجورماهيا، والتي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي.

وبناءً على الموعد القاري الجديد، تقرر إقامة مباراة بيراميدز والجونة في تمام الساعة الخامسة مساء الأربعاء 9 سبتمبر على استاد الدفاع الجوي.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء 8 سبتمبر، قبل أن يتم تعديل موعدها لتتوافق مع ارتباطات بيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.