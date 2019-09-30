تقدم بوابة الشروق تغطيه حية ولحظة بلحظة لقمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد وأرسنال والتي تُقام مساء اليوم الإثنين على ملعب مسرح الأحلام أولد ترافورد (معقل اليونايتد).

ويريد النرويجي أولي جولنار سولسكاير المدير الفني لليونايتد تحقيق الفوز أمام المدفعجيه لتعويض الخسارة التي تلقاها الفريق في الجولة السابقة أمام وست هام يونايتد بنتيجة هدفين دون رد والتي أقُيمت على ملعب لندن.

فيما يأمل الإسباني أوناي إيميري المدير الفني لأرسنال التغلب على الشياطين الحمر على ملعبه والذي لم يحقق منذ عام 2006.

- بات الإنجليزي الشاب بوكايو ساكا جناح نادي أرسنال، أصغر لاعب يخوض مباراة بين الجانرز ومانشستر يونايتد بالبريميرليج، وذلك بعدما جاء في التشكيل الأساسي للمباراة التي تقام مساء اليوم الإثنين على ملعب أولد ترافورد حيث يلعب ساكا المباراة وهو بعمر الـ18 سنة و 25 يوم ليصبح أصغر لاعب يخوض مباراة بين أرسنال ويونايتد في تاريخ البريميرليج.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: توانزيبي – ليندلوف – ماجواير – أشلي يونج

خط الوسط: ماكتومناي – أندرياس بيريرا – بول بوجبا

خط الهجوم: دانييل جيمس – جيسي لينجارد – راشفورد

تشكيل الأرسنال

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: تشامبرز – سوكراتيس – لويز - كولاسيناك

الوسط: تشاكا – توريرا – جيندوزي

الهجوم: نيكولاس بيبي – ساكا - أوباميانج.