«المواجهة والتجوال» تنطلق من جديد بـ ٤ عروض مسرحية

٦٠ ليلة عرض بـ ٨ محافظات خلال أكتوبر ونوفمبر

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح: إن البيت الفنى للمسرح يستمر فى مجهوداته لتصل العروض المسرحية الاحترافية إلى مختلف القرى والمدن المصرية؛ حيث تنطلق من جديد جولات عروض البيت الفنى للمسرح بـ ٤ عروض مسرحية هم «ولاد البلد» من إنتاج فرقة المسرح الحديث، «أمر تكليف» من إنتاج فرقة المسرح الحديث، «الحالة توهان» من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى، «كأنك تراه» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، ابتداء من أول أيام أكتوبر المقبل وتستمر حتى شهر نوفمبر؛ حيث تصل العروض إلى ٨ محافظات خلال الشهرين بالإضافة إلى مركز شباب الجزيرة بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإدارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة، وهذا استمرارا لخطة تجوال عروض البيت الفنى للمسرح التى تم إعلانها شهر يوليو الماضى والتى تستمر حتى إبريل 2020 ضمن مبادرة مسرح المواجهة والتجوال التى أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

يقول الفنان محمد الشرقاوى، المشرف على شعبة مسرح المواجهة والتجوال التابعة لفرقة المسرح الحديث، والمسئولة عن تنظيم تجوال العروض بالمحافظات: إن جولات العروض الأربعة تحقق رقما قياسيا فى عدد ليالى العرض بالمحافظات؛ حيث تقدم ٦٠ ليلة عرض على مدى الشهرين بمحافظات الفيوم، المنيا، بنى سويف، جنوب سيناء، طنطا، قنا، الأقصر، أسوان؛ حيث توجه الشعبة اهتماما كبيرا بمحافظات الصعيد وسيناء والتى تمثل ٩٠% من أماكن عروض هذه الجولة، والتى تتضمن عروضا بجامعتى المنيا وبنى سويف.

جدير بالذكر أن خطة تجوال عروض البيت الفنى للمسرح هذا العام بدأت من يوليو الماضى بعروض «ولاد البلد» والذى قدم عروضا بمحافظات سوهاج، البحر الأحمر، الأقصر، وبينما قدم عرض «أمر تكليف» بمحافظة سوهاج.