مبادرة صحة المرأة المصرية بشمال سيناء تستهدف 132 ألف سيدة

أعلن الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية تستهدف ١٣٢ ألفًا و ٧٦١ سيدة بشمال سيناء.

وأضاف أن الخدمات الطبية تشمل التوعية والكشف على الأمراض غير السارية وأورام الثدي، وأن المبادرات الرئاسية هي منظومة غير مكلفة، و وتهدف إلى الاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة نسب الشفاء وتقليل تكلفة ورحلة العلاج، فضلًا عن تلافي توقعات منظمة الصحة العالمية بارتفاع نسب الإصابة بسرطان الثدي إلى ٣ أضعاف بحلول عام ٢٠٥٠.

جاء ذلك في لقاء الأحد، أثناء تكليفه لكل من إدارة الطب الو قائي والتثقيف والإعلام وتنظيم الاسرة بعرض ندوة بديوان عام مديرية الصحة تحت عنوان حقائق وأرقام.

من جانبه أوضح الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي، أن ٨٤٪ من الوفيات في مصر نتيجة الأمراض غير السارية (أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكر وأمراض الجهاز التنفسي)، مضيفًا أن ١٥٪ من المصريين مصابين بارتفاع السكر في الدم، وأن ٢٥٪ مصابين بارتفاع ضغط الدم و٢٥٪ فقط من المصريين وزن طبيعي وثلث المصريين مصاب بالسمنة.

وأكد الدكتور حاسم حمدي مدير ادارة التثقيف والاعلام، أن متوسط كتلة الجسم لدى النساء في مصر أكبر من ٣٠، وأن الوزن الزائد والسمنة هو تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون قد يلحق الضرر بالصحة، مبينًا أن التغذية غير السليمة والوجبات السريعة تعتبر من أهم عوامل الخطورة على الصحة.

وقالت إيناس كمال، مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن ٩٧٪ من الحالات المكتشفه مبكرًا يمكن علاجها، وأن ٣٠ ألف سيدة تصاب سنويًا بأورام الثدي، مؤكدة أن أورام الثدي من أكثر الأورام انتشارًا لدى النساء، وأن امرأة واحدة من بين كل ثماني سيدات معرضة للإصابة بسرطان الثدي في فترة من حياتها.