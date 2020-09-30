عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، فيديو يرصد قصف القوات الأرمنية لمعدات عسكرية أذربيجانية.

ونشرت وزارة الدفاع الأرمنية، شريط فيديو يظهر تدمير قواتها معدات عسكرية أذربيجانية في قره باغ.

وأفادت وزارة الدفاع الأرمنية اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الأذربيجانية، استخدمت خلال القتال في قره باغ، أنواعا مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك أسلحة بعيدة المدى.

واندلعت، الأحد الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.