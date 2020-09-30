تقرير: الأحزاب البلجيكية تتفق على تشكيل حكومة ائتلافية

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وافقت 7 أحزاب سياسية في بلجيكا على تشكيل حكومة ائتلافية، بعد 16 شهرا من إجراء الانتخابات، وذلك وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية اليوم الأربعاء.

وقد تم التوصل لاتفاق بشأن ما يطلق عليه ائتلاف فيفالدي. ولم يتم بعد الاتفاق على من سوف يشغل منصب رئيس الوزراء.

وجرى إطلاق اسم فيفالدي على الائتلاف في إشارة للعمل الموسيقي "المواسم الأربعة" للموسيقار انطونيو فيفالدي، مما يشير إلى المجموعات الحزبية الأربعة.

وسوف يشمل الائتلاف الجديد أحزاب الخضر والليبراليين والديمقراطيين الاشتراكيين، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي.

وقد فازت الأحزاب السبعة معا بـ53.4% من الأصوات.