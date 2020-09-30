قادة العالم يناقشون أزمة التنوع البيولوجي في قمة أولى من نوعها للأمم المتحدة

تستضيف الأمم المتحدة أول قمة لها على الإطلاق بشأن أزمة التنوع البيولوجي اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يعلن قادة العالم عن التزاماتهم من أجل معالجة التدهور البيئي غير المسبوق.

وفي القمة التي تعقد عبر الإنترنت إلى حد كبير، من المقرر أن يرفع أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة سقف الطموح لتطوير إطار عمل من أجل التنوع البيولوجي.

ومن المقرر اعتماد استراتيجية مدتها عشرة أعوام لوقف تدمير الموائل الطبيعية في اتفاقية التنوع البيولوجي " سى أو بى - 15 " للأمم المتحدة، والتي ستعقد في الصين في مايو المقبل.

وقالت إنجر أندرسن، رئيسة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في مؤتمر صحفي: "مهمتنا الآن هي إجراء تحولات منهجية ومعالجة العوامل المسببة لفقدان التنوع البيولوجي".

وأضافت أن ذلك يشمل إعادة تصميم النظم الغذائية وتقليل استخراج الموارد وترميم الأراضي المتدهورة، وأن هذا يجب أن يبدأ على الفور.

يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هما من بين القادة الذين يتحدثون خلال الاجتماع، في حين أن الولايات المتحدة ليست من المشاركين.

وقبيل القمة، وقع قادة أكثر من 70 دولة والاتحاد الأوروبي على تعهد بتعويض الخسائر في الموائل الطبيعية بحلول عام 2030.