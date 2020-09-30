تايلاند تسجل 5 حالات إصابة جديدة وافدة بكورونا

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الأربعاء، أنها لم تسجل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي خلال الساعات الماضية ، لكنها سجلت 5 حالات إصابة وافدة.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 القول: "إن الحالات الجديدة لمواطنين عائدين من الهند والكويت وجنوب السودان، وتم اكتشافهم في الحجر الصحي ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3564 حالة، توفي منها 59".

وأضاف أنه تعافي 3374 حالة بينما لا يزال هناك 131 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.