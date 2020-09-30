أدنوك للتوزيع الإماراتية توزع أرباحا مرحلية بقيمة 350 مليون دولار

أقرّ مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع الإماراتية، توزيع أرباحا مرحلية بقيمة 285ر1 مليار درهم (285ر10 فلس للسهم) عن الأشهر الستة الأولى من العام 2020 الجاري بما يعادل 350 مليون دولار أمريكي، لمساهمي الشركة.

وقالت الشركة، في بيان اوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاربعاء، إن ذلك يمثل الجزء الأول من توزيعات الأرباح الإجمالية للعام 2020 والتي تتوقع الشركة أن تبلغ 57ر2 مليار درهم (57ر20 فلس للسهم) وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7 بالمئة مقارنة بتوزيعات الأرباح للعام 2019 التي بلغت 39ر2 مليار درهم (10ر19 فلس للسهم).

وكانت الشركة قد أعلنت عن تعديل في سياسة توزيع الأرباح الخاصة بها خلال اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بالشركة الذي عقد في شهر مارس الماضي وذلك للأعوام 2021 وما يليها، حيث من المقرر توزيع أرباح بقيمة 57ر2 مليار درهم للعام 2021، بالإضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75 بالمئة وذلك من الأرباح القابلة للتوزيع، ابتداءً من العام 2022 وما يليه، وذلك وفقاً لتوصية مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

وتتوقع شركة أدنوك للتوزيع الاستمرار بتوزيع نصف الأرباح السنوية في شهر أكتوبر المقبل ، وتوزيع النصف المتبقي من الأرباح في أبريل المقبل .

وقالت الشركة إنها رغم الظروف الاستثنائية استمرت في تسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي من خلال افتتاح 37 محطة جديدة في أنحاء الإمارات بنهاية سبتمبر الجاري ، ما يمثل سبعة أضعاف ماتم افتتاحه من محطات خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع إن سياستهم التصاعدية لتوزيع الأرباح توضّح التزامهم نحو المساهمين ، لافتا إلى انهم يمضون نحو تحقيق أولوياتهم الاستراتيجية التي تشمل تحقيق النموّ المستدام، وتحسين تجربة العملاء مع تقديم عائدات مجزية مقابل استثمارات المساهمين.

وأوضح أن قدرتهم على دفع توزيعات أرباح سخية لحاملي أسهم الشركة جاء نتيجة تحقيق التدفقات المالية، واستمرار الاستثمار من خلال وضع رأس المال في مشروعات توسُّعية مدروسة.