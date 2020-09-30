ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا إلى مستوى قياسي خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات نشرت اليوم الأربعاء ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي لتصل إلى مستوى قياسي.

وارتفع مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر8 في المئة عن الشهر السابق إلى 8ر132 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 9ر5 في المئة إلى 1ر122 نقطة خلال يوليو الماضي، بحسب البيانات المعدلة للاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 2ر3 في المئة خلال الشهر الماضي.

يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

وواصلت المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي بعد تراجعها في مارس وأبريل الماضيين.

وقال لورانس يون كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد إن "الانخفاض الشديد في الفائدة على التمويل العقاري التي تقل عن 3 في المئة ساعد مجددا في ارتفاع المبيعات المؤجلة خلال أغسطس.. علاوة على ذلك يعتزم مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الإبقاء على الفائدة قصيرة الأجل بالقرب من صفر في المئة في المستقبل المنظور، وهو ما سيؤدي في حال غياب الضغوط التضخمية إلى مزيد من الخفض للفائدة على التمويل العقاري وهذا سيساعد بلا شك في استمرار دخول المشترين إلى سوق العقارات".

وأضاف يون "رغم أنني توقعت استقرار قطاع المساكن خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا، فأنا سعيد للغاية لأنني فوجئت بتعافي القطاع بهذه السرعة والقوة".

وشهدت مناطق الولايات المتحدة الأربع زيادة في تفعيل عقود المؤجلة للمساكن خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق".

وزادت المبيعات المؤجلة في الغرب الأمريكي بنسبة 1ر13 في المئة في حين زادت في الغرب الأوسط بنسبة 6ر8 في المئة وفي الجنوب بنفس النسبة. وزادت في الشمال الشرقي بنسبة 3ر4 في المئة.