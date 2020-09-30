الدفاع الأرمنية تكشف تحركات مقاتلات F16 التركية

نشرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، خريطة تظهر تحركات الطائرات العسكرية التركية والأذربيجانية.

ويظهر مقطع الفيديو، تحركات القوات الجوية التركية والأذربيجانية في منطقة قره باغ، في الوقت الذي يقع فيه موقع القيادة التركية عن بعد E7-T، بالقرب من حدود أرمينيا ، وتحلق مقاتلات F-16 وطائرات هجومية من طراز Su-25 بالقرب من الحدود الشرقية لناغورني قره باغ.

واندلعت، الأحد الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.