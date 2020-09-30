بايدن: ترامب كان مصدر إحراج للبلاد خلال المناظرة

قال المرشح الديمقراطي الأمريكي للرئاسة جو بايدن إن المناظرة الرئاسية الأولى كانت بمثابة "تحذير لجميع الأمريكيين"، فيما انتقد الرئيس دونالد ترامب بشدة.



قال بايدن في أوهايو: "لقد تصرف رئيس الولايات المتحدة بهذه الطريقة. أعتقد أنه مجرد إحراج للبلاد".



وانتقد بايدن ترامب بسبب "رسالته الخفية" لأنصار تفوق العرق البيض بينما كان يزرع "بذور الشك" حول شرعية الانتخابات.



وسعى نائب الرئيس السابق إلى طمأنة الناخبين بأنه إذا فاز، فسيضطر الرئيس إلى التنحي ولن يكون قادرا على التشبث بالسلطة.



وقال بايدن: "الشعب الأمريكي لن يؤيد ذلك".