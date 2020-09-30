أدار الصحفي المخضرم كريس والاس، مذيع برنامج "فوكس نيوز صنداي"، المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، في مدينة كليفلاند.

وعمل والاس (72 عاماً)، 17 عامًا فى شبكة "فوكس نيوز"، غطى خلالها كل الأحداث السياسية الكبري، وأجرى المقابلات الأولى للشبكة مع كل من الرئيس السابق باراك أوباما، والرئيس الحالي دونالد ترامب، بحسب صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية.

وسبق لوالاس أن أدار المناظرة الرئاسية الأخيرة لعام 2016 بين ترامب والمرشحة الرئاسية الديمقراطية، هيلاري كلينتون، وهو ابن الصحفي الاستقصائي الشهير، مايك والاس، وقد حصل كريس والاس وهو من خريجي جامعة هارفارد على فرصته الأولى في الصحافة منذ أكثر من 50 عاماً، إذ عمل مع مذيع شبكة "سي بي إس"، والتر كرونكايت، خلال المؤتمر الجمهوري لعام 1964.

وأطلق والاس على للمناظرة الرئاسية الأولى عنوان "سجل ترامب وبايدن"، محدداً أبرز مواضيع النقاش بالآتي: تاريخ المنافسين، المحكمة العليا، جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على الاقتصاد، العرق والعنف في المدن الأمريكية، ونزاهة الانتخابات.

وكانت لجنة المناظرات الرئاسية قد اختارت كريس والاس لإدارة المناظرة الأولي، بينما يتولي الصحفي، ستيف سكالي، إدارة المناظرة الثانية المقررة في 15 أكتوبر في ميامي، وتدير مراسلة شبكة "إن بي سي نيوز" لدى البيت الأبيض، كريستين ويلكر، المناظرة الثالثة والأخيرة المقررة في 22 أكتوبر في ناشفيل.