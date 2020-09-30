تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعا طارئا، اليوم، دعا له رئيس الحزب بهاء أبو شقة، بعد إعلانه عدم استكمال مدته، واعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17 أكتوبر 2020.

ويأتى الاجتماع على خلفية الخلافات القائمة داخل حزب الوفد بين رئيسه بهاء أبو شقة، وأعضاء بالهيئة العليا للحزب، بسبب القائمة الوطنية «من أجل مصر»، بعد إعلان أبو شقة استمرار الحزب فى القائمة وعدم الانسحاب منها، رغم قرار الهيئة العليا القاضى بالانسحاب، الذى أخطرت به الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد خلال اجتماعها، مساء أمس الأول، إلغاء قرار رئيس الوفد بدعوة الهيئة الوفدية للاجتماع يوم 16 أكتوبر المقبل.

وقالت مصادر شاركت فى الاجتماع لـ«الشروق»: إن الهيئة العليا قررت تكليف السكرتير العام للحزب فؤاد بدراوى بالإعداد لإجراءات انتخاب رئيس جديد للوفد بعد عرضها على الهيئة العليا.

وتابعت: «سيتم الطعن على القائمة الانتخابية لمخالفتها قرار الهيئة العليا بانسحاب حزب الوفد من الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن الهيئة العليا لحزب الوفد فى حالة انعقاد دائم».

وقال النائب محمد عبده، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: إنهم سيقدمون الطعن على أسماء الوفديين بقائمة «من أجل مصر»، لمخالفتها قرار الهيئة العليا للحزب الذى قررت فيه الانسحاب من القائمة.

وأضاف عبده لـ«الشروق»، أن اجتماع الهيئة العليا الإثنين حضره 25 عضوا، والهيئة لا تحتاج إلى حضور أغلبية النصاب القانونى لأنها فى حالة انعقاد دائم.