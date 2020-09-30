الدفاع الروسية ترصد انتهاكين للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، رصد انتهاكين اثنين للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظتي اللاذقية وحلب.

وأضافت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة لم يرصد أي انتهاكات للهدنة خلال الساعات الأخيرة.

وأشارت إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 440 سلة غذائية بوزن إجمالي 3.014 طن إلى سكان كل من بلدة بئر الشملي بريف حلب وبلدة خشام بريف دير الزور، موضحا أنه تم بشكل عام تنفيذ 2563 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية بلغ 4344.723 طن.