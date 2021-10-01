انتزع لاتسيو الإيطالي انتصاره الأول في المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي اليوم الخميس في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضا تعادل أولمبيك مارسيليا الفرنسي بدون أهداف مع ضيفه جالطة سراي التركي.

ورغم التعادل، تصدر جالطة سراي الترتيب بأربع نقاط، فيما حل لاتسيو ثانيا بثلاثة نقاط، يليه مارسيليا في المركز الثالث بنقطتين، ثم لوكوموتيف في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وفي العاصمة الإيطالية روما، أحرز الكرواتي توما باسيتش الهدف الأول للاتسيو في الدقيقة 13، قبل أن يضيف الإسباني باتريسيو جابارون الهدف الثاني في الدقيقة 38، ليعيد الفريق الإيطالي البسمة لجماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارته أمام جالطة سراي في الجولة الأولى.

من جانبه، واصل مارسيليا انطلاقته المخيبة في المجموعة، بعدما واصل نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي، بتعادله بدون أهداف مع جالطة سراي.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم، ليكتفي كل فريق بحصد نقطة وحيدة.