مستشار وزير التموين يتابع تطبيق منظومة الاستعاضة الالكترونية بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر عقد لقاء توعوي بين بقالي التموين وممثلي مشروع جمعيتي بالمحافظة وقيادات من وزارة التموين والتجارة الداخلية، على رأسهم اللواء دكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتكنولوچيا، بهدف متابعة تطبيق منظومة الاستعاضة الالكترونية للسلع التموينية.



واجتمع مع عدد من بدالي التموين لشرح تفاصيل المنظومة والتعرف على أي معوقات للعمل على حلها.



وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن نظام الاستعاضة الالكترونية تم تطبيقه منذ شهر مايو 2020 بمحافظة الأقصر كأول محافظة على مستوى الجمهورية لميكنة جميع التعاملات الخاصة بمنظومة صرف السلع التموينية ابتداء من طلبات الشراء الخاصة بالبدالين وجمعيتي وحتى صرف السلع التموينية للمواطنين.