تنطلق فاعليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) في نسخته التاسعة الجمعة المقبل، بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

(دي-كاف) مهرجان دولي يقدم فنون متنوعة كالموسيقى والرقص المعاصر والمسرح والميديا الحديثة، إلى جانب ورش العمل والمحاضرات الفنية يقدمها مجموعة كبيرة من الفنانين من مختلف دول العالم، لمدة 3 أسابيع في قلب القاهرة.

ويفتتح المهرجان فاعليات النسخة التاسعة بمعرض تصوير فوتوغرافي للمصورة المصرية هنا جمال، تحت عنوان "تنسى كأنك لم تكن"، ويستمر المعرض فى استقبال الجمهور حتى ختام المهرجان يوم 22 أكتوبر المقبل.

"تنسى كأنك لم تكن" هو أول معرض فردي للفنانة هنا جمال، والعنوان مأخوذ من قصيدة للشاعر محمود درويش، وتعكس الأعمال المعروضة بعض الدواخل النفسية للإنسان المتعلقة بالذاكرة والفقدان والتصالح مع الذات.

وتصف هنا معرضها قائلة: "تُنسى كأنك لم تكن، رحلة متعددة الأبعاد من المصالحة مع الذات والماضي، رحلة من التأرجح بين الواقع والأحلام، المادي والمعنوي، المسكوت عنه والكلمات التي نعبر بها، رحلة تنكشف معها طبقات الذاكرة والخبرات والأحلام التي اُخترع نصفها، وعشنا نصفها أو نسيناها".