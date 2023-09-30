مؤتمر بون: المجتمع الدولي يوافق على قواعد جديدة للتعامل الآمن مع المواد الكيميائية

وافق المجتمع الدولي على قواعد جديدة للتعامل الآمن مع المواد الكيماوية.

ونقل بيان عن وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه قولها، اليوم السبت إن "إنتاج المواد الكيماوية يتزايد بشكل سريع، لهذا السبب حان الوقت للحد من التلوث العالمي".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر:" لقد تمكنا من الاتفاق على أهداف تقدمية وخطى فعالة لإدارة آمنة للمواد الكيماوية في كل أنحاء العالم".

تجدر الإشارة إلى أن مدينة بون غربي ألمانيا تشهد منذ يوم الاثنين الماضي فعاليات المؤتمر العالمي للمواد الكيماوية بمشاركة ممثلين لحكومات من كل أنحاء العالم وممثلين للمجتمع المدني ومنظمات حكومية دولية وممثلين عن القطاع الاقتصادي ومنظمات تابعة للأمم المتحدة.

وفي بيان مشترك، أعلن المشاركون في المؤتمر التزامهم بجعل التعامل مع المواد الكيماوية على مستوى العالم أكثر أمانا والتخلي بقدر الإمكان عن استخدام المواد الكيماوية الأكثر خطورة.

وبشكل محدد، من المقرر على سبيل المثال تطبيق نظام لتصنيف وتمييز المواد الكيماوية في المزيد من الدول، كما تقرر إنشاء صندوق للتعامل الآمن مع المواد الكيماوية.