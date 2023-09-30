رئيس الوزراء: الدولة عملت على تطوير العمران الذي تهالك وانهار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة عملت على تطوير العمران الذي تهالك وانهار خلال الفترات الماضية.

وأضاف ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن مناطق سور مجرى العيون وبحيرة عين الصيرة وبحيرة الفسطاط كانت في السابق، مجمع مخلفات القاهرة.

وأوضح أن عملية التطوير شملت كل الميادين في مختلف المحافظات، مع المحافظة على الطابع التاريخي والتراثي.

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت حتى الاثنين المقبل، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

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