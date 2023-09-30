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شولتس: عدد المهاجرين الراغبين في الوصول إلى ألمانيا مرتفع جدا

المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس
وكالات
نشر في: السبت 30 سبتمبر 2023 - 9:12 م | آخر تحديث: السبت 30 سبتمبر 2023 - 9:12 م

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، بأن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يرغبون في الوصول إلى بلاده مرتفع جدا.

وقال شولتس، في حوار مع شبكة التحرير الألمانية "آر إن دي"، إن أكثر من 70 % من المهاجرين الواصلين إلى ألمانيا يأتون عبر دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لم يتم تسجيلهم سابقا في تلك الدول، وإن الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو.

وأضاف أن "عدد المهاجرين غير النظاميين الراغبين في الوصول إلى ألمانيا مرتفع للغاية. ولهذا السبب ندعم منذ مدة طويلة حماية الحدود الخارجية لأوروبا"، وفقا لوكالة الأناضول.

وذكر أن بلاده ستواصل تدابيرها الأمنية الحدودية الإضافية مع النمسا، وأنها اتفقت على تنفيذ عمليات مراقبة حدودية مشتركة مع سويسرا وجمهورية التشيك.

ولفت شولتس إلى أن الأشخاص الذين يتم رفض طلبات لجوئهم يجب أن يغادروا ألمانيا، مضيفا: "علينا أن نضمن ذلك".

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