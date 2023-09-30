تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية، منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي والتي يجري تطويرها بالكامل بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسة خيرية والثقافية، ضمن جولاته الأسبوعية الميدانية لمتابعة التطوير بالمشروعات السكنية في بورسعيد.

ورافقه خلالها رئيس مؤسسة ثقافية وخيرية، وسمر الموافي رئيس حي الضواحي وبعض الجهات التنفيذية والمقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروع.

ووجه محافظ بورسعيد، بالبدء في التطوير الشامل للمرحلة الثالثة من منطقة فاطمة الزهراء، على غرار المرحلتين الاولى والثانية، مشيرا إلى أن التطوير يأتي استكمالا لما شهدته منطقة فاطمة الزهراء من رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه، وتركيب شبكة صرف صحي جديدة، وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج، وترميم العمارات السكنية.

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح موجز حول خطة تنفيذ العمل والمدة الزمنية المقررة؛ للانتهاء من تطوير المرحلة الثالثة من المنطقة، والتي تشهد أكبر خطة تطوير ورفع كفاءة شاملة منذ إنشائها.

وأكد محافظ بورسعيد، البدء في أعمال تطوير المرحلة الثالثة على الفور، بعد أن افتتح المرحلة الثانية والتي شملت 30 عمارة سكنية خلال الأسبوع الماضي.

وكشف عن مواصلة الجولات الأسبوعية لمتابعة سير العمل أولا بأول، مشيرا إلى الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت.

ووجه محافظ بورسعيد، بالتنسيق الكامل بين مؤسسة خيرية والجهات التنفيذية بمحافظة بورسعيد ممثلة في مديرية الإسكان ووحدة تطوير العشوائيات والمقاولين المسئولين عن المشروع؛ لسرعة تنفيذ الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة والتزام بالموعد الزمني المحدد؛ للانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل.

واستمع المحافظ، لآراء المواطنين حول التطوير الجاري بالمحافظة.

ووجه المواطنون الشكر إلى المحافظ على جهود التطوير في فاطمة الزهراء وجولاته المكوكية للمتابعة أولا بأول، وموسسة خيرية على جهودها الكبيرة للارتقاء بالمنطقة.

وشدد المحافظ، على رئيس حي الضواحي بسرعة إزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة في الشوارع الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء، ورفع كفاءة مستوى النظافة بالمنطقة، ويأتي ضمن الخطة الشاملة للتطوير والتي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطن بمنطقة فاطمة الزهراء، ومبادرات تعديل السلوكيات للحفاظ على ما يتم إنجازه من تطوير.