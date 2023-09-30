مقتل ضابطين حوثيين في معارك مع الجيش اليمني

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم السبت، مقتل اثنين من ضباطها في معارك مع قوات جيش الحكومة المعترف بها دوليا.

وأفادت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين، بأنه تم اليوم في محافظة البيضاء وسط اليمن، تشييع جثمان كل من النقيب عبدالسلام جحلان والملازم أول جمال المصيادي.

وأشارت الوكالة الحوثية، إلى أن العنصرين قتلا "وهما يؤديان واجبهما في الدفاع عن الوطن" في إشارة إلى مواجهات مع القوات الحكومية.

وفي وقت سابق اليوم السبت، اتهم الجيش اليمني جماعة الحوثي بالتصعيد العسكري في مختلف جبهات محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

يأتي ذلك رغم استمرار الجهود الدولية والأممية الرامية لتحقيق سلام دائم في اليمن، ينهي الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو تسع سنوات، والتي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.