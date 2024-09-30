

أقدم سائق توك توك على قتل طفلته ذات الـ10 أعوام، بقرية سندبيس في القناطر الخيرية بمحافظة القليويية، بعد ضربها بعصا خشبية حتى الموت، وتم نقل الجثة للمستشفى، وبالعرض على اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية أمر بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق معه.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقي مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغ بقيام سائق بقتل ابنته.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة والد المجني عليها، ويدعي "ف.م.ع"، 35 سنة سائق مركبة توك توك ومقيم سندبيس دائرة المركز، حيث تعدى بالضرب على ابنته "ريتاج.ف"، 10 سنوات، وذلك بعصا خشبية بسبب قيامها بالسرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بقتل ابنته بعصا خشبية، قائلا "إنه ضربها لتأديبها بسبب سرقتها.. وإنه مكنش قاصد يقتلها".

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.