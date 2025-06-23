أوكرانيا تكشف عن مؤامرة لاغتيال زيلينسكي العام الماضي

كشفت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية اليوم الاثنين تفاصيل مؤامرة اغتيال مزعومة ضد الرئيس فولوديمير زيلينسكي من جانب جندي بولندي سابق.

وترجع المؤامرة، التي كان من المقرر تنفيذها في زوسوف في جنوب شرق بولندا، إلى أوائل العام الماضي، عندما تم اعتقال عدد من الأشخاص في كل من أوكرانيا وبولندا.

وقال رئيس جهاز الأمن القومي فاسيلي ماليوك، إن "أجهزة الاستخبارات الروسية قامت بتجنيد الجندي منذ عقود، والذي كان مدفوعا بالحنين إلى الاتحاد السوفيتي".

وأوضح ماليوك، "أنه كان من المقرر استخدام طائرة مسيرة أو قناص لاغتيال زيلينسكي في مطار المدينة. وكان من بين المتورطين عقيدان أوكرانيان سابقان من حراسة زيلينسكي، كان ماليوك قد أعلن عن اعتقالهما في مايو من العام الماضي".

واعتقلت وكالة مكافحة التجسس البولندية الجندي البولندي السابق في أبريل من العام الماضي، بناء على معلومات من جهاز الأمن القومي الأوكراني. واتهمه الادعاء البولندي الشهر الماضي بالتعاون مع وكالة استخبارات أجنبية.