مسئول إيراني: طهران ستواصل عملياتها ردا على الهجمات الأمريكية

قال مسئول إيراني كبير لرويترز، اليوم الاثنين، إن إيران ستواصل عملياتها ردا على الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد منشآت نووية إيرانية.

وأضاف أن إيران تتحلى بالعقلانية اللازمة لبدء عملية دبلوماسية بعد معاقبة المعتدي، مشيرا إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى المفاوضات فيتعين أولا وقف الهجمات الإسرائيلية والأمريكية.

وكانت القوات المسلحة الإيرانية، أعلنت اليوم أنها استهدفت قاعدة العديد في قطر بهجوم صاروخي "مدمر وقوي"، وذلك نقلا عن التلفزيون الإيراني.

وهددت إيران في وقت سابق بالرد على الولايات المتحدة بعد الهجمات التي استهدفت مواقعها النووية.

يذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التهديدات الأمنية العالمية، حيث كانت الولايات المتحدة قد حذرت مواطنيها في عدة عواصم أوروبية وآسيوية من "تهديدات محتملة" خلال الفترة الأخيرة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على عدة جبهات.