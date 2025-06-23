إصابة أكيليس تضرب نجم بايسرز

أصيب تايريز هاليبورتون صانع ألعاب إنديانا بايسرز بتمزق في وتر أكيليس الأيمن خلال المباراة السابعة من نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (إن بي إيه)، التي خسرها فريقه الأحد أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر، وفقا لما أفادت عدة وسائل إعلام محلية الاثنين.

سقط هاليبورتون (25 عاما) المتألق بشكل لافت خلال الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" مغشيا عليه على أرض الملعب بعد سبع دقائق من بداية المباراة الأحد، قبل أن يشاهد فوز ثاندر بنتيجة 103-91، محرزا لقبه الاول في الدوري.

ويواجه هاليبورتون البطل الأولمبي مع منتخب بلاده خطر الغياب عن موسم 2025-2026 بأكمله نتيجة للإصابة، على غرار تلك التي كلفت النجم كيفن دورانت الغياب عن الملاعب لموسم بأكمله بعد تعرضه للإصابة في نهائيات عام 2019، وفقا لما تداولته قناة "إي إس بي إن" وموقع "ذي أتلتيك".

بات هاليبورتون ثالث لاعب يصاب خلال "البلاي اوف" هذا الموسم بسبب تمزق في وتر أكيليس، بعد جايسون تاتوم نجم بوسطن سلتيكس وداميان ليلارد لاعب ميلووكي باكس، حيث يلف الغموض مصير الثلاثة في الموسم المقبل.

يُقيّم هاليبورتون، وفقا للتقارير، الخيارات الجراحية المتاحة، بعدما قرر المشاركة في المباراة السابعة الحاسمة رغم تعرضه لإصابة عضلية في ربلة ساقه اليمنى في الخامسة، لكنه أصر على مواصلة السلسلة حتى وإن تفاقمت إصابته بهدف قيادة فريقه لاحراز باكورة ألقابه.

وسقط نجم إنديانا أرضا من دون أن يُلمسه أحد وهو يحاول الوصول إلى السلة بعد 7 دقائق من بداية الربع الأول. وعانى من آلام شديدة وضرب بيده الأرض. وخرج من الملعب بمساعدة رفاقه والطاقم الطبي واضعا منشفة على وجهه لإخفاء تأثره ودموعه.

وبلغ معدل هاليبورتون في المباراة الواحدة 17.7 نقطة، إلى 9 تمريرات حاسمة، وهي أفضل معدل في الأدوار الإقصائية.

قال مدربه ريك كارلايل في مؤتمر صحفي بعد المباراة "مع ما حدث لتايريز، توقفت قلوبنا".

وأضاف "لكنه سيعود. ليس لديّ أي معلومات طبية حول ما قد يكون حدث أو لا، لكنه سيعود في الوقت المناسب، وأعتقد أنه سيتعافى تماما".

وتابع "لقد قدّم واحدة من أعظم الأدوار الإقصائية في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين بأداء دراماتيكي تلو الآخر. قدّم شيئا لم يره أحد من قبل".

وفي حالة مماثلة، تعرض كيفن دورانت لتمزق في وتر أكيليس في يونيو 2019، وهو في الثلاثين من عمره، خلال خسارة فريقه جولدن ستايت ووريرز أمام تورونتو رابتورز في النهائي.

وغاب دورانت (36 عاما) والذي كُشف عن انتقاله من فينيكس صنز إلى هيوستن روكتس الأحد، عن موسم كامل قبل أن يعود إلى الملاعب في ديسمبر 2020، بعد 18 شهرا. وعاد "كي دي" إلى مستواه السابق المميز، بخلاف لاعب الارتكاز ديماركوس كازنز الذي تراجع مستواه عقب عودته في يناير 2019، بعد عام من إصابته.