محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بنزلة باقور للاطمئنان على الخدمات الطبية

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تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وحدة طب الأسرة بنزلة باقور التابعة لمركز أبوتيج والتي تضم جميع التخصصات الطبية، بالإضافة إلى خدمات صحة الأسرة لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

وتهدف الجولة للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات الطبية في إطار جولاته الميدانية لمتابعة القطاع الصحي والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، تنفيذا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور محمد أحمد يوسف طبيب الوحدة.

وتفقد المحافظ؛ أقسام وحدة طب الأسرة ومنها أقسام الإسعافات الأولية، وعيادة طب الأسرة، وغرفة التعقيم، ومخزن الأدوية، وعيادة الأسنان، والتطعيمات وعيادة العظام وعيادة الباطنة وغرفة للتسجيل والملفات.

وتابع سير العمل واطمئن على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واستمع المحافظ إلى شرح واف من مسئولي الوحدة الصحية عن المهام الأساسية للوحدة الصحية والتقى بالعاملين بها واستمع لبعض المرضى المتواجدين واطلع على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام العاملين.

وأشار أبو النصر، إلى العمل بالتنسيق مع مديرية الصحة على توفير كل احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية وتزويدها بالتخصصات الطبية المطلوبة والأجهزة اللازمة، لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى بشكل لائق.

وأوضح أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على أي تحديات تواجه العمل لتذليلها.

وأضاف أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث نعمل على تطوير المنظومة الصحية بكل أركانها للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.