نائب أمين عام حزب الله: جاهزون للالتحام البري مع العدو الإسرائيلي

قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن «ما يقوم به الحزب يعد الحد الأدنى كجزء من خطة متابعة المعركة».

وأضاف في كلمة له، اليوم الاثنين، أن «الحزب يسير وفق تقديراته والخطط المرسومة بالفعل وما يتطلبه الميدان».

وأكمل: «نعلم أن المعركة قد تكون طويلة والخيارات مفتوحة، لكننا سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قرر الإسرائيلي أن يدخل بريا فقوات المقاومة جاهزة للالتحام البري».

واستطرد: «أعددنا وجهزنا وبالتوكل على الله واثقون أن العدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه وسنخرج منتصرين من تلك المعركة».

وأشار إلى أن «إسرائيل لن تتمكن أن تطال قدرات الحزب العسكرية»، مضيفًا: «ما يقوله إعلامها حلم لم ولن يصلوا إليه، قدرتنا متينة وكبيرة، والعدو يجن في كثير من الأحيان لعدم القدرة على الوصول إليها».