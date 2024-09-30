قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن بلاده مستعدة للمساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشأن وقف الأعمال القتالية في جنوب لبنان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في بيروت، اليوم الاثنين، أن فرنسا ستسهم في تعزيز دعمها للجيش اللبناني، وفق وكالة سبوتنيك.

وحث الوزير الفرنسي، إسرائيل على الامتناع عن تنفيذ أي عملية عسكرية لاجتياح لبنان بريا.

وأكد بارو، أن مقترح وقف إطلاق النار هو الخيار الوحيد الذي يضمن هدنة فورية يعقبها وقف دائم للعدوان، كما دعا السياسيين اللبنانيين إلى العمل على انتخاب رئيس للبلاد في أقرب وقت.

يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 1701 صدر من مجلس الأمن بشأن إيقاف إطلاق النار وهو القرار الذي أنهى حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تحوّل لبنان إلى غزة جديدة، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات القصف الإسرائيلي على لبنان مخلفة أعداد كبيرة من الضحايا.