نعيم قاسم: حزب الله مستمر بأهدافه والجميع حاضر في الميدان

قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن «المسيرة التي واكبها الأمين العام الراحل حسن نصر الله، وأشرف على قيادتها مستمرة».

وأضاف في كلمة له، اليوم الاثنين: «حزب الله مستمر بأهدافه وميدان جهاده، وستتابع منظومة القيادة والسيطرة والمجاهدون ما كنت تتابعه أيها الأمين بالدقة نفسها والخطوات التي رسمتها».

وأشار إلى أن «عناصر المقاومة اللبنانية تابعوا عملهم كنتيجة للهيكلية المنظمة التي أسسها نصر الله، والتي تتابع في أصعب الظروف، والخطط البديلة التي وضعها للأفراد والقادة البدائل».

واستطرد: «نتعامل مع تلك الخطط والجميع حاضر في الميدان، ورغم فقدان عدد من القادة، والاعتداءات على المدنيين في كل لبنان تحت مرأى العالم، ورغم التضحيات الكبيرة ومحاولة إرباك الساحة، لن نتزحزح قيد أنملة عن مواقفنا».

ونوه أن «العدو يعمل في اتجاهين؛ ضرب القدرة البشرية والعسكرية للمقاومة لتعطيلها، وضرب القرى والمدن والمدنيين لإحداث شرخ بين المقاومة وشعبها».

وأكمل: «المصاب جلل والتضحيات كبيرة، وبالنسبة للقدرة فنحن نعمل كل ما بوسعنا ونعالج الاغتيال بالكوادر البديلة، ولم تتمكن إسرائيل من أن تطال قدرتنا العسكرية».