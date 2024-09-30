نائب المستشار الألماني يعتزم الكف عن معاودة اتهام حزب فاجنكنشت بتلقي أموال من روسيا

أعلنت متحدثة باسم حزب الخضر الألماني أن وزير الاقتصاد روبرت هابيك يعتزم عدم معاودة توجيه اتهام لحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" مرة أخرى بأن روسيا اشترته بالمال.

يذكر أن هابيك المنتمي إلى حزب الخضر يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، وهو الأوفر حظا للترشح عن حزب الخضر لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية الألمانية المقرر إجراؤها في خريف 2025.

وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية نقلت عن هابيك قوله في دريسدن خلال حملة الانتخابات البرلمانية في ولاية سكسونيا في نهاية أغسطس الماضي: "أن يُدْفَع لك مقابل رأيك، أو أن تشتري أصواتا عبر الإنترنت، أو أن تبني جيوشا من المتصيدين، أو أن تحصل على رأي مدفوع، هذا أمر مثير للاشمئزاز وغير مقبول؛ ونحن نعلم أن حزب البديل وحزب فاجنكنشت حصلا على مدفوعات بنفس هذه الطريقة بالضبط".

وبحسب المتحدثة، فإن هابيك "بالغ في الأمر قليلا" خلال الفعالية الانتخابية. وفي أعقاب ذلك، رفع حزب فاجنكنشت دعوى حتى يتراجع هابيك عن توجيه هذه الاتهامات. وقالت المتحدثة اليوم الاثنين إن هابيك وقع الآن على بيان الكف عن توجيه هذا الاتهام.

وبدورها، نشرت السياسية سارا فاجنكنشت مؤسسة حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" على منصة إكس :"حبل الكذب قصير، من الجيد أن المحاكم أوقفت انتشار هذه الأخبار الكاذبة".

وبحسب حزب الخضر، فإن تصريح هابيك كان يتعلق بأن حزب فاجنكنشت " لم يقدم الشفافية التي وعد بها فيما يتعلق بالمصدر الفعلي للأموال".

يذكر أن حزب الخضر الذي يتعرض لضغوط في استطلاعات الرأي ويحاول إعادة هيكلة بقيادة مرشحه المحتمل هابيك، يطالب حزب فاجنكنشت بالشفافية، ويقول إنه يجب على الحزب الجديد أن يكشف عن كيفية تمويل حملاته الانتخابية.

