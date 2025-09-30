ميلان يخطط لضربة قوية بضم ليفاندوفسكي من برشلونة

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إيه سي ميلان بدأ تحركاته للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «توتو سبورت»، فقد تواصل أحد مسؤولي ميلان مع ليفاندوفسكي لمعرفة موقفه من الانتقال إلى العملاق الإيطالي، في ظل بحث النادي عن تدعيم خط الهجوم بعد رحيل المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو إلى ليل عام 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم البولندي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، رحّب بفكرة ارتداء قميص الروسونيري، خاصة مع رغبته في الاستمرار داخل القارة الأوروبية وخوض تحدٍ جديد في الكالتشيو.

خطوة ميلان تأتي في وقت يعيش فيه النادي مرحلة إعادة بناء هجومه، فيما يدرس برشلونة بدائل محتملة لخلافة ليفاندوفسكي، وسط ترقب الأندية الكبرى لمصير النجم المخضرم.