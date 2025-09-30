أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، فوز مدرسة الزهراء الإعدادية بنات بإدارة رشيد التعليمية اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، وحصولها على لقب أفضل مدرسة.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة "مدارسنا أفضل بطلابنا ومعلمينا" التي أطلقها تعليم البحيرة لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة في مختلف المراحل والنوعيات، بما يضمن تحقيق عام دراسي منضبط ومستقر وناجح، يخدم الصالح العام للطلاب، ويذلل المعوقات، ويوفر بيئة تربوية مناسبة ونظيفة، ويفعل المنافسة بين المدارس ويدعم ظهور المؤسسات التربوية بشكل حضاري مميز.

وقال الديب إن نتائج المتابعات الميدانية أسفرت عن فوز مدرسة الزهراء الإعدادية بنات في إدارة رشيد التعليمية، كأفضل مدرسة في تطبيق معايير المبادرة من خلال المدرسة الخضراء، وتحقيق الانضباط الإداري ونظافة المدرسة، وفاعلية العملية التعليمية داخل الفصول، وانتظام الطلاب والمعلمين ومشاركتهم الفعالة، وتعزيز الانتماء والوعي المجتمعي بمفهوم النظافة كسلوك حضاري، وترسيخه في نفوس الطالبات، بجانب جهودها في الأنشطة التربوية، وتشجيع الطالبات على ممارسة هواياتهن، وتنمية مهاراتهن، مع الالتزام بالقرارات الوزارية الخاصة بالكثافة، وتحقيق الانضباط التعليمي والإداري.

وأشاد وكيل الوزارة بوعي الطالبات والمعلمين والعاملين بالمدرسة، وحرصهم على نظافة الفصول الدراسية والأفنية والأسوار ودورات المياه، واستكمال التجهيزات استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وقرر منح المدرسة وإدارتها شهادة تقدير، مثمنًا دور الطالبات والمعلمين والعاملين وجهودهم في ظهور المدرسة بشكل حضاري مميز، يعكس السعي لتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة وصحية وآمنة.

وأكد استمرار المبادرة طوال أيام العام الدراسي لغرس القيم الإيجابية، وإيجاد حالة من التنافس بين المدارس والمعلمين والطلاب.