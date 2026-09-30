كشف موقع «فوتبول إنسايدر» عن وجود بند خاص في عقد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، يتيح له الرحيل عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم، حال تعرض الفريق لعقوبة تتضمن خصم نقاط.

وبحسب التقرير، فإن ماريسكا سيكون قادرًا على تفعيل هذا البند في حال صدور عقوبة ضد مانشستر سيتي تتسبب في هبوطه إلى درجة أدنى، على خلفية القضايا المتهم فيها النادي والمتعلقة بمخالفات مالية.

ويقدم مانشستر سيتي، تحت قيادة ماريسكا، مستويات مميزة خلال الموسم الحالي، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إلى جانب تحقيقه الفوز في جميع مبارياته بمختلف البطولات حتى الآن.

ويواجه مانشستر سيتي خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية، في ظل اتهامه بارتكاب 114 مخالفة تتعلق بالقواعد المالية، وفقًا لما أورده التقرير.

وأشار «فوتبول إنسايدر» إلى أن إدارة مانشستر سيتي تستعد أيضًا لاحتمال وقوع أسوأ السيناريوهات بالنسبة للنادي، ومن بينها الهبوط إلى درجة أدنى.

مانشستر سيتي يرد على الاتهامات

وكان مانشستر سيتي قد أصدر بيانًا رسميًا للرد على الاتهامات الموجهة إليه من جانب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد إعلان نتائج القضية المتعلقة بالمخالفات المالية.

ومن بين 115 تهمة وُجهت إلى النادي، تضمنت 35 تهمة عدم التعاون مع تحقيقات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مانشستر سيتي في بيانه: «يشعر نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بخيبة أمل ودهشة إزاء رأي لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز الذي نُشر اليوم».

وأعلن الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان رسمي أن مانشستر سيتي مذنب في جميع التهم المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة للقواعد المالية للمسابقة على مدار 9 مواسم، بالإضافة إلى معظم التهم المتعلقة بعدم التعاون مع تحقيق الدوري خلال الفترة من 2009 إلى 2018.

وأوضح الدوري الإنجليزي أن المخالفات تضمنت إبرام عقود صورية مع عدد من الشركاء التجاريين، وتقديم حسابات مضللة، وإخفاء الوضع المالي للنادي، إلى جانب انتهاك حدود الإنفاق التي حددها الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وبعد ثبوت التهم، يحق لمانشستر سيتي استئناف نتائج اللجنة المستقلة، مع امتلاك النادي مهلة حتى يوم الجمعة 2 أكتوبر لممارسة حقه في الاستئناف، بينما تستهدف إدارة الدوري الإنجليزي الانتهاء من العملية بالكامل في أسرع وقت ممكن.