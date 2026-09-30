روما يعلن غياب ديبالا ومولينا عن وداع ميسي بقميص الأرجنتين

أعلن نادي روما الإيطالي رسميًا عدم مشاركة الثنائي باولو ديبالا وناويل مولينا في المباراة المرتقبة بين منتخب الأرجنتين وبنين، والمقرر إقامتها يوم 6 أكتوبر المقبل، ضمن مراسم وداع النجم ليونيل ميسي للمنتخب الوطني.

وكان ميسي قد أعلن أن مواجهة بنين، التي يستضيفها ملعب «مونومينتال»، ستكون آخر ظهور له بقميص منتخب الأرجنتين، بعد مسيرة دولية حافلة بالإنجازات والألقاب.

وأوضح روما في بيان رسمي أن ديبالا ومولينا لن يتمكنا من المشاركة في الفعالية الخاصة بالمباراة، رغم أهمية المناسبة بالنسبة إليهما، نظرًا للعلاقة القوية التي تجمعهما بميسي، إلى جانب مشاركتهما معه في تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022.

وأشار النادي الإيطالي إلى أن قرار عدم السماح للاعبين بالمشاركة جاء لأسباب رياضية ولوجستية، في ظل طول الرحلة العابرة للقارات واقتراب موعد المباريات الرسمية المقبلة لروما.

وأكد النادي في ختام بيانه تقديره الكبير لميسي ومسيرته الاستثنائية، متمنيًا له وللاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أمسية مميزة خلال المباراة المرتقبة.

وفي سياق آخر، يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره البوليفي في مباراة ودية، فجر الخميس، على ملعب «ماريو كيمبس»، في إطار تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.